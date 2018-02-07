Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Катю Онгемах

6 февраля на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Кати Онгемах из Тюмени. У девочки врожденный порок сердца – большой дефект межпредсердной перегородки. Диагноз Кате поставили с большим опозданием, когда ей уже исполнилось 12 лет. Девочке необходима срочная операция. Тюменские кардиохирурги готовы провести ее щадяще – закрыть дефект через сосуды окклюдером, специальным имплантом. Состояние Кати ухудшается, сердце работает с серьезной перегрузкой, поэтому откладывать операцию нельзя. Катя Онгемах, 14 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (396 014 руб. ) собрана. Всего собрано 407 975 руб. Госпитализация в феврале–2018. Родители Кати благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".