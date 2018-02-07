Горнолыжный спуск на платформе ЗИЛ: почему буксует уборка?

Четыре миллиона кубометров снега уже вывезены с московских улиц. Сейчас основные силы брошены на расчистку дворов и парковок. На портал "Наш город" поступило около 10 тысяч жалоб от москвичей: снежные валуны на обочинах дорог, занесенные переходы. Дворников очень ждут и пассажиры платформы ЗИЛ — там лестница теперь напоминает крутой горнолыжный спуск. Почему о ней вновь забыли коммунальщики?

— Чтобы перейти на платформу сейчас, надо как минимум быть скалолазом!

Москвичам, которые высаживаются с электричек на платформу ЗИЛ, впору обзаводиться альпинистским снаряжением. Ступеньки завалены снегом так, что их почти не видно. Лестница больше похожа на горнолыжный спуск.

Те, кто приезжает на платформу электричками Павелецкого направления, говорят, что последний раз здесь видели людей с лопатами три дня назад. Отсюда идут две лестницы. Одна — на Большую Тульскую улицу, другая — на Автозаводский мост. Люди не спускаются, а скорее карабкаются, цепляясь за перила.

— С той стороны я вообще боюсь спускаться, так как можно просто вылететь под электричку ту же самую, очень скользко!

— Ходить невозможно — ладно, я молодой, здоровый, а людям постарше, конечно, очень сложно. Ладно, упадет — а что-то травмирует? Это ужас!

С тем, что лестницы не чистят, местные жители борются с 2016 года. Вся загвоздка в том, что неясно, какой именно организации принадлежит спуск.

"Обращались в мэрию, мэрия отправила в "Гормост". Там сказали, это не их территория, эта территория относится к МЖД. МЖД говорит, что это не их территория — у них только платформа. Далее — Даниловская управа, Донская управа — все открещиваются от этого моста!" — говорит Алла Макарова.

И такая ситуация повторяется — об этом "Вести" уже рассказывали в прошлом году. Вот и сегодня с приездом съемочной группы на лестницах появились коммунальщики — их временно обязали следить за лестницами, пока не установят, кому же они принадлежат.

— Люди жалуются, говорят, в понедельник убирали в последний раз, а сейчас вообще не убирают.

— Мы возьмем на особый контроль данный объект.

Пытаемся выяснить, на балансе какой организации находятся эти лестницы. Может быть, районной управы?

— Лестницы на платформе ЗИЛ?

— Да.

— К сожалению, не могу вам сказать, сотрудник, который у нас этим занимается — она на территории.

В управе обещали уточнить вопрос о лестницах у ответственного специалиста. Переход может быть в собственности у "Гормоста" — ведь ступени идут к нему. У этой организации — своя логика.

— Железная дорога — это не наше!

— Это не ваше, то есть, не к вам относится?

— Это железная дорога — вы же с платформы поднимаетесь!

Инженер железных дорог на звонки так и не ответил. Пока чиновники выясняют между собой, чьи это лестницы, люди продолжают падать. Или сходят с электрички пораньше, на станции Нижние Котлы — предпочитают подальше пройтись пешком, нежели рисковать своим здоровьем.