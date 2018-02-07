Лидер футбольного "Монако" Фалькао пропустит три недели

Ведущий форвард футбольной сборной Колумбии и клуба французской Лиги 1 "Монако" Радамель Фалькао может пропустить три недели из-за повреждения, которое он заработал в матче 24-го тура чемпионата Франции против клуба "Лион". Колумбиец забил гол, но выбыл из-за травмы.

"Монако" в очередном туре Лиги 1 победили "Лион" на домашней арене со счетом 3:2, сообщает РИА Новости. Фалькао забил свой мяч на 36-й минуте встречи, но в самом дебюте второй 45-минутки получил довольно неприятное повреждение верхней части левой ноги.

Лидер "Монако" провел за команду из одноименного княжества 20 матчей в чемпионате Франции и отметился 17 голами. То, что в ближайших играх Фалькао не поможет своему клубу, конечно, расстраивает поклонников монегасков.