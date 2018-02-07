Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Ильсура Гибадуллина

30 января на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Ильсура Гибадуллина из Башкирии. У Ильсура синдром короткой кишки. Сразу после рождения малыш перенес тяжелую операцию, после которой лишился большей части кишечника. Организм Ильсура не усваивает обычное детское питание, мальчика кормят внутривенно. Лечебные смеси и растворы, а также расходные материалы для их введения стоят очень дорого. Маме Ильсура, в одиночку воспитывающей пятерых детей, собрать нужную сумму не под силу. А мальчику без этого питания не выжить.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (697 981 руб. ) собрана. Читатели Вестей.Ru собрали 354 769 руб. 426 838 руб. собрали читатели rusfond.ru и rbc.ru. Всего собрано 781 607 руб. Родители Ильсура благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".