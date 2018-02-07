Так ли безопасны вейпы: почему их продают даже детям?

В России могут ввести штрафы для тех, кто склоняет подростков к курению электронных сигарет. Наказывать предлагают и торговцев, которые продают так называемые вейпы несовершеннолетним, и даже родителей, которые поощряют вредную привычку. Минпромторг разработал законопроект, во многом приравнивающий испарители — или, как их теперь называют, "электронные средства доставки никотина" — к обычному табаку. Что на самом "впаривают" продавцы сладкого дыма?

Подвалы жилых домов, подсобные помещения в торговых центрах — укрывшись от посторонних глаз, промышляют продавцы электронных сигарет. Своих— то есть, вейперов — знают в лицо. Новичкам не доверяют — и все же продают.

В одном из таких вейп-шопов рядом с метро "Молодежная" 15-летнему школьнику удалось купить жидкость для вейпа с содержанием никотина 0,6 процента. Паспорт даже не спросили.

— Можно безникотиновые — еще полбеды, — но Вы продали никотиновые обе. Что — Вы нам даже сказать ничего не можете?

— Конечно, не могу!

"У нас 18 +, независимо от того, есть никотин в жидкостях, которые мы предлагаем, или нет", — говорит совладелец вейп-бара Вадим Огнев.

Яркая, привлекательная упаковка: антитабачный закон, который запрещает любую рекламу сигарет, на все эти жидкости не распространяется. Плюс сладкий манящий дым — и миллион вкусовых сочетаний.

— Выпечка — очень популярная группа. Есть фрукты, есть ягоды.

"Существуют исследования, их достаточно много, которые говорят, что курение вейпов среди молодежи в последующем заканчивается курением обычных сигарет", — говорит психиатр-нарколог Олег Кутушев.

Намешать смесь могут в любом подвале без соблюдения каких-либо норм, в том числе и санитарных — их просто нет. Написать на заманчивой этикетке тоже можно что угодно. Например, "0 процентов никотина" — но стоит ли верить всему, что написано?

"Да, ноль, чего там, пари! Будет вкусно, карамельно! Но на самом деле никто от карамели в этом плане не испытывает изменения состояния!" — объясняет Олег Кутушев.

Производители уверяют: безникотиновые парогенераторы безвредны для здоровья. В основе жидкостей — пищевые добавки, их используют даже кондитеры.

— Глицерин, пропиленгликоль, пищевые ароматизаторы.

В этом на протяжении четырех лет убеждал себя — а заодно и своих сотрудников — Сергей Анохин.

— Я курил на рабочем месте, вообще не вынимая ее изо рта.

Пока электронные сигареты не запретили в общественных местах, школьники с наслаждением парят — причем прямо на занятиях.

Сергей выбросил свой парогенератор после того, как его коллега провел перед монитором ночь в обнимку с вейпом. Наутро обнаружил запотевшим все вокруг.

— Протирая экран монитора, он понял, что сидел и дышал, выдыхал этот пар на экран монитора. И, оказывается, на нем скапливалось достаточно глицерина!

Закончиться все могло хуже: на одном из видео вейп взрывается у человека прямо в кармане брюк. Хорошо, что не во рту — бывали и такие случаи, в том числе и среди школьников. Пока закона, регулирующего продажу электронных сигарет, нет, но все сходятся в одном: продавать их детям нельзя.