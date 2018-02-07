Хакеры из Fancy Bears уверены – Макларен выполнял заказ Канады по России

Председатель комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен является исполнителем заказа канадской стороны. На официальном сайте хакерской группы Fancy Bears была опубликована информация, согласно которой в Канаде в середине 2000-х годов была запущена секретная программа под названием "Завладеть подиумом".

Она была инициирована ради победы на домашней Олимпиаде-2010, которая прошла в Ванкувере, сообщает Чемпионат.Com. Тогда канадские спортсмены одержали победу в общекомандном зачете, завоевав 26 медалей (14-7-5). После этого у канадцев наблюдался ощутимый спад, когда спортсмены из Канады не смогли попасть на пьедестал почета.

Сообщается, что для достижения побед канадцы рассчитывали устранить из тройки лидеров сборную России путем якобы борьбы с допингом. И для этой выполнения этой цели выбрали Ричарда Макларена, который стал главой специальной комиссии WADA, занимающейся уличениями России в нарушении антидопинговых правил.

Напомним, что сборная России не была допущена до Олимпийских игр-2018 как раз из-за обвинений в нарушении антидопинговых правил. В Южную Корею допустили только 169 "чистых"спортменов.