Первый британец оказался темнокожим

Представители лондонского Музея естествознания опубликовали новые результаты исследования ДНК "человека из Чеддара". Так называют мумию возрастом более девяти тысяч лет, обнаруженную в 1903 году в пещере Гофа в графстве Сомерсет. Считается, что эти останки принадлежат самому древнему британцу. До недавнего времени ученые полагали, что он был блондином со светлой кожей, сообщает CNN.

Историки полагают, что "человек из Чеддара" был ростом 165 сантиметров, весил около 63 килограммов и умер в результате каннибализма в возрасте 20 с небольшим лет.

По мнению исследователей, он являлся потомком переселенцев из континентальной Европы. Это были первые люди, которые вернулись на территорию сегодняшней Британии после последней ледниковой эпохи.

С помощью новейших технологий ДНК-тестирования ученым удалось извлечь полный геном мужчины. Согласно последним данным, древнейший британец был темнокожим брюнетом с вьющимися волосами и голубыми глазами.

