Сражался до последнего: подробности боя майора Филипова

Стали известны подробности последнего боя Героя России Романа Филипова в Сирии. О нем рассказал напарник летчика, пилот второго штурмовика. Несмотря на приказ уходить, он не смог бросить своего командира. И до последнего вел огонь по террористам.

Вспышку на земле заметил пилот ведомого штурмовика. СУ-25 несли вахту над зоной дэскалации "Идлиб". Запись радиопереговоров — эта хроника последнего полёта майора Филипова.

"Голос у него не дрогнул, когда я предупредил: "По тебе работают! Выводи! Тангаж, тангаж! Маневрируй!" – из интервью газете "Красная звезда".

Выпущенная террористами ракета ПЗРК поразила двигатель ведущего штурмовика. Его самолёт стремительно терял высоту. Лётчик экстра — класса, до последнего пытался удержать самолёт в воздухе.

"В меня попали. Хорошо попали. Пожар правого. Тяну на юг: И левый становится. Вызывай поисково-спасательный отряд", — распорядился Роман Филипов.

Майор катапультировался, когда пламя охватило уже весь самолёт. На земле, в одиночку вступил в неравный бой с экстремистами. Подпустив боевиков поближе, он взорвал гранату. Сдаваться было не в правилах Романа Филипова.

"Рома очень хотел быть лётчиком. Он пришел с мечтой покорять небо", — рассказала Татьяна Кукушкина, учительница русского языка и литературы школы № 85 в Воронеже.

В школьном архиве, кроме аттестата сохранилось и вот заявление Романа Филипова. Он просит перевести его в физико-математический класс. Точные науки нужны для поступления в лётное училище. В отличие от своих одноклассников, этот светловолосый мальчик точно знал, кем он будет, когда вырастит. Все учителя Ромы Филиппова едины во мнении — это был парень с железной волей. Дисциплинирован. Недаром — сын офицера. Слов на ветер не бросал.

"Он не совершал поступков на показ. Не рисовался. Если что, то он делал. Поступок совершил. Ему было не важно, чтобы все знали. Тихо сделал. Молча. Всё. И никогда не терпел лицемерия, несправедливости, не прятался за спины своих одноклассников", — вспоминает о нем Людмила Лазарева, классный руководитель Романа Филипова.

Воронежская школа № 85 будет носить имя героя России Романа Филиппова. Скоро здесь появится мемориальная табличка. С утра ученики пришли в школу с цветами. Потрет погибшего лётчика, указ о награждении и описание подвига станут первыми экспонатами школьного музея.

Cвечи у портрета героя сегодня зажгли во Владивостоке, и в Краснодаре. И с этими городами судьба связала Романа Филипова. Акции памяти прошли у КПП авиационного училища и в парке победы у памятника приморцам, погибшим в локальных военных конфликтах.

Попрощаться с Романом Филиповым его друзья, одноклассники, боевые товарищи смогут завтра, в воронежском гарнизонном доме офицеров. Там пройдёт гражданская панихида. По желанию родственников погибшего лётчика похоронят в Воронеже, на Аллее героев.