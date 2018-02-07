Путин проверил, как готовят Универсиаду в Красноярске

Путин проверил, как готовят Универсиаду в КрасноярскеЧитайте нас в Telegram
Несмотря ни на что, Россия остается лидером мирового спорта и лидером в организации крупных спортивных мероприятий. Об этом в Красноярске заявил Владимир Путин. Президент провел совещание, посвященное подготовке к Универсиаде. До открытия студенческих Игр осталось чуть больше года. Глава государства осмотрел объекты, на которых пройдут соревнования, пообщался со спортсменами. Обнаружилось удивительное: проблемы с возведением объектов иногда возникают, потому что деньги "не успевают осваивать".
Трескучий мороз. Снег лежит с октября по апрель. И сугробы здесь бывают в человеческий рост. Сибирь, одним словом. И слоган у будущей Универсиады под стать – Real Winter (то есть "Настоящая зима").
До Зимних студенческих игр еще год, но объекты сдают уже сейчас. Комплекс "Сопка" построен по лучшим международным стандартам. Прямо у подножия горы лыжники получат все самое необходимое для тренировок. Этот комплекс откроется через неделю. "А как готовы остальные 33 объекта?", — интересуется президент на совещании.
Подготовка важнейшего мероприятия на личном контроле Владимира Путина. Ведь Россия впервые принимает у себя Зимние студенческие игры. "Наша общая цель известна — подарить мировому студенческому спорту хороший, незабываемый праздник, — говорит он. — Успешный опыт у нас есть. И здесь не нужно лишних слов. Несмотря на ситуацию, которая вокруг российского спорта сейчас развивается и в олимпийском цикле сегодняшнем, но без всяких сомнений, наша страна остается и лидером мирового спорта, и лидером в организации крупных спортивных мероприятий".
Олимпиада в Сочи, Универсиада в Казани оставили после себя наследие на долгие годы. Так будет и в Красноярске. Город получит не только современные стадионы. Уже открыт дополнительный мост через Енисей, построен новый аэропорт, дороги, реконструируется краевая больница. Там, кстати, отставание от графика работ. Хотя выделено 7 миллиардов рублей.
"Вот мне очень странно читать причину "не освоения", — признается Владимир Путин. — Наличие "неосвоенных" средств на реконструкцию объясняется их значительным объемом. Обычно задержки связывают с недостаточным финансированием. А здесь финансирование есть, но объемы видите ли большие. Их освоить не могут. Ну, это вообще странно".
Среди участников совещания — и Юрий Чиханчин, руководитель Росфинмониторинга. "Юрий Анатольевич, предполагаете, что здесь какие-то махинации происходят с денежными средствами?" – интересуется президент.
"Будем надеяться, что нет, Владимир Владимирович, — отвечает директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин. — Мы сейчас посмотрим. Если есть вопросы, мы тогда совместно с правоохранительными органами поработаем".
У ревизоров особое внимание к 17 спортивным объектам, срок сдачи которых откладывается. К Универсиаде их, конечно, достроят, просто у наших спортсменов будет не так много времени, чтобы освоиться на домашних аренах.
"Да, есть некоторые сбои, — констатирует президент. — Но действительно большой тревоги не возникает. Очень бы не хотелось, чтобы она возникла. На завершающих этапах всегда сложнее всего. Нужно сконцентрировать свое внимание, усилие, организованность и взаимодействие".
Владимир Путин на некоторых объектах будущей Универсиады побывал лично: осмотрел медико-восстановительный центр, где атлетам помогут набраться сил между стартами. После Зимних студенческих игр на красноярских объектах создадут училище олимпийского резерва по зимним видам спорта.
Требует срочного решения и, наверное, самый больной вопрос для красноярцев — экология. Воздух в городе не самый чистый. Его загрязняют автомобили, промышленные предприятия, частный сектор, который отапливается до сих пор углем. Владимир Путин требует от местных властей ускорить перевод домов на газовое отопление, а пассажирский транспорт на газомотороное топливо.
Правительству президент предлагает принять план по улучшению экологической обстановки в Красноярске. Подключат к нему и бизнес, чьи заводы работают в городе. "Именно для того, чтобы в будущем функционировала экономика, предприятия работали, чтобы они развивались, чтобы люди имели рабочие места, чтобы заработная плата у них была достойной, мы должны все эти проблемы решать в комплексе", — убежден Владимир Путин.
Существенно разгрузить дороги, а значит, воздух очистить, сможет метро. В городе-миллионнике его уже начинали строить несколько лет назад, но работы прекратились.
Красноярский край — регион привлекательный для инвесторов. В присутствии Владимира Путина соглашение о стратегическом партнерстве подписали главы компаний "Норильский никель" и "Русская платина". Позже президент встретился и с юными сибиряками. Игроки местного футбольного клуба "Тотем" — чемпионы мира среди воспитанников детских домов.
К подающим надежды хоккеистам Владимир Путин тоже зашел. Юные спортсмены тренировались на новой "Платинум-арене". К Универсиаде построен и международный аэропорт. Терминал самый крупный за Уралом, сможет обслуживать 5 миллионов пассажиров ежегодно.
-
Тест-драйв Toyota Fortuner. Все, что вы хотели знать о младшем брате TLC Prado
- Дизель V6 и автомат с 9 ступенями: Mercedes представил новый Sprinter
- Появились первые официальные фото нового Hyundai Santa Fe
- Мощнейший снегопад в Москве: дорожный апокалипсис глазами очевидцев
- Все о новом Kia Stinger: российские цены, комплектации, дата старта продаж
-
Илон Маск объяснил, зачем запустил свой спорткар к Марсу
- С Лубутена срывают красные подошвы
- Экс-жена Александра Серова впервые рассказала, в каком аду жила
- В Финляндии появится спецостров для женщин
- Русская "Драгоценность" задержана в Каире за разврат
- Сеть вновь одурачила пользователей оптическими иллюзиями
-
Рынки: обвал, паника и хаос
- Самые сильные падения рынков в истории
- Рогозин: пора прекратить бесконтрольную продажу ОПК
- Украина увеличила экспорт пчел, пауков и мотыльков
- В России введут новые правила маркировки молока
-
Обнищавшая Дана Борисова пытается продать свое элитное жилье
- Учительница Путина завещала свою квартиру России
- Что делать, если в доме обнаружена незаконная перепланировка
- Еще ниже: до каких значений опустятся ипотечные ставки в 2018 году
- 10 миллионов: что можно купить на Мальте, продав двушку в Москве
-
Кофе и канцерогены: что такое акриламид и вызывает ли он рак
- Просьбу 29-летней пациентки с депрессией об эвтаназии удовлетворили
- Не можете заснуть? Послушайте, как жарится бекон
- Мама ама криминал: с чем связана тяга подростков к преступности
- Есть вопрос: нужно ли резать овощи, чтобы они стали полезнее
-
Олимпиада-2018: нас не сломают
- Подробности гибели героя России Филипова
- Как улететь в космос на кабриолете
-
Приемный ребенок умер после побоев за сутки до своего трехлетия
- Часть дома обрушилась в микрорайоне "Бутово парк" из-за взрыва баллона
- Пьяная девушка пришла в больницу с пулей во лбу
- Самые дорогие и самые дешевые авиабилеты на ЧМ-2018: здесь
- В Подмосковье ищут браконьеров, убивающих лосей и оленей
-
Обзор смартфона LG V30+: флагманская красота, неслыханное благозвучие
- Секретов больше нет: изображения и видео с Samsung Galaxy S9
- Илон Маск сдержал обещание открыть продажи огнемета
- iPhone X поставил рекорд, но не оправдал надежд. В Apple уже готовят замену
- Российские власти вычислят майнеров и обложат налогом
-
Травля в школе: как защитить ребенка
- Собянин рассказал, как будут решать проблемы дольщиков
- Аэропорты Москвы достойно выдержали испытание непогодой
- Владелец может лишиться квартиры на Ленинском за незаконное остекление
- Так ли безопасны вейпы: почему их продают даже детям?
- Исторический музей в день рождения будет работать бесплатно
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Во что поиграть в феврале?
- 10 реально бесплатных и качественных мобильных игр
- Custer's Revenge: Как Atari взбесила всех в 1982г.
- Стример выучил русский, попав в плен к нашим пиратам
- За прочтение книги – бонус в видеоигре
-
Небольшие дозы алкоголя очищают мозг от метаболического "мусора"
- Странная бактерия "переваривает" токсичные металлы в золотые "самородки
- Простой анализ крови выявит белок, указывающий на деменцию
-
"Селфи" уже в кино: отзывы зрителей
- Новый вирус: найден способ вставить Николаса Кейджа в любой фильм
- Привет из 90-х: Ван Дамм возвращается в трейлере нового "Кикбоксера"
- "Мир Дикого Запада": что известно о втором сезоне
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Почему слезы горькие
- Страна Германия, а народ — немцы
- У растений обнаружилось сознание
- Раскрыта тайна видео с крысой, принимающей душ
- Ученые узнали, каких людей чаще кусают собаки
-
Блуд и страсти: история гламурного экс-священника потрясла Рунет
- Судьба Михаила Боярского: разглядеть в женщине самое лучшее могу только я
- Одиночество балагура: Вячеслав Гришечкин не может смириться со смертью жены
- Российскому силиконовому качку отрезали "руки-базуки". Фото
-
От рака умерла режиссер Мария Саакян
- Российский музыкант взял "Грэмми"
- Мы не забыли! Интервью с сыном Высоцкого
- Смерть Сталина заменили диваном
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Недвижимость
Вести.Медицина
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести-Москва
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
При обрушении на кемеровской шахте погиб человек
4 главные ошибки при поиске работы
Банк России проверит сотрудников на детекторе лжи
Женщина спасла своего мужа от банды головорезов
10 городов мира с самым проблемным трафиком
Вне конкуренции: "Движение вверх" - лидер уже пять недель
"Яндекс" окончательно поглотил бизнес Uber в России
60 минут. Минфин США предупреждает
Первый британец оказался темнокожим
Взорвана гробница матери Муаммара Каддафи
В Бразилии осел проломил крышу дома. Видео
Трамп назвал падение фондовых рынков недоразумением
Замминистра здравоохранения Татарстана нашли мертвой
В регионах начали сокращать сотрудников ГИБДД
Так ли безопасны вейпы: почему их продают даже детям?
Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Катю Онгемах
В России отзывают Skoda Superb из-за дефектных фар
Убийство школьного учителя в Израиле попало на видео
В Финляндии появится спецостров для женщин
Компания Kia представила новый компактный кроссовер
Forbes впервые составил список криптомиллиардеров
На пятерку: Тайвань опять сильно потрясло
Адвокат Януковича рассказал, как Украина сдавала Крым
"Ведьмак" оказался сильнее Чака Норриса
Депутаты задумались о возврате летнего времени
Консерватория приглашает на джазовый концерт
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере