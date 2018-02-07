Под музыку Дэвида Боуи в космос ушла частная грузовая ракета

Покинул Землю за 3 минуты, через 8 — вернул на неё свои ускорители, а спустя ещё 7 часов — отчитался о выходе на орбиту. Всё это — о первой в истории космонавтики частной грузовой ракете вместимостью 65 тонн. Её разработчику и фактическому хозяину, миллиардеру Илону Маску удалось не только осуществить свою давнюю детскую мечту, но и развлечь всех мечтающих о путешествиях "автостопом по Галактике".

Трамп Маска — поздравил. Руководству Космического агентства США это не понравилось. Потому что Маск фактически убедил Вашингтон в том, что на Марс можно улететь хоть на кабриолете — быстрее и дешевле, чем предлагает НАСА.

За тем как Falcon Heavy бороздит пока еще ближний космос, направляясь куда-то в сторону орбиты карликовой планеты Церера, та часть человечества, у которой есть доступ в уоutube могла следить из кокпита красного электрокара Тесла. Глазами посаженного туда Илоном Маском манекена по имени Starman, как если бы они у него были. На приборной панели надпись "Не паникуй!" Из динамиков звучат хиты Дэвида Боуи. Музыка будет вечной. Пока не кончится аккумуляторная батарея.

В сторону пояса астероидов, что пролегает между Марсом и Юпитером ракета ушла с площадки LC-39А на мысе Канаверал. На старте 27 двигателей "Фалькона" развили такую же тягу, как 18 "Боингов-747".

Дальше случилась накладка. Назад вернулись только два из боковых ускорителя. Центральный промахнулся мимо плавучей платформы с поэтическим названием "Конечно, я все еще тебя люблю" и рухнул в Атлантический океан.

Максимальная нагрузка, с которой может взлететь ракета, заявлена в 64 тонны, но под завязку грузить первый "Фалькон" не стали. Помимо красного "Родстера" на борт поместили доску с именами шести тысяч сотрудников Space X, а также диск с романами фантаста Айзека Азимова из цикла "Основание". На одну из электронных плат нанесли надпись – "сделано на Земле людьми". Приличные инопланетяне, по мысли Маска, видимо, должны владеть английским.

В СССР еще в конце восьмидесятых запускали ракеты, превосходившие его детище почти в два раза по полезной нагрузке. Сверхтяжелая "Энергия", созданная под челнок "Буран" могла отправить на орбиту сто тонн груза, а так и не законченный из-за распада СССР "Вулкан" — все двести. Но это были государственные программы, так что среди частных космических перевозчиков Маск действительно рекордсмен, с чем его и поздравил Дональд Трамп.

"Поздравляю Илона Маска и компанию SpaceX с успешным запуском ракеты-носителя Falcon Heavy. Это совместное достижение с коммерческими и международными партнерами NASA в полной мере демонстрирует изобретательность Америки!"

Следующий пуск "Фалькона" будет уже коммерческим. Ракета отправит в космос арабские телекоммуникационные спутники и нечто секретное для ВВС США. Впрочем, амбиции Маска простираются намного дальше околоземной орбиты.

Цель миллиардера, ни много ни мало — колония людей на Марсе. Возможностей Falcon Heavy на это может не хватить и потому Маск собирается построить еще более грузоподъемную ракету BFR. Взлететь она должна в середине следующего десятилетия.