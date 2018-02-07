"Лёд" погрузил кинотеатр "Октябрь" в сплошную романтику

В столичном кинотеатре "Октябрь" — премьера музыкально-спортивной драмы "Лёд", дебютного проекта молодого режиссера Олега Трофима при поддержке канала "Россия" и сценаристов блокбастера "Притяжение". Актерская команда — Аглая Тарасова, Милош Бикович, Александр Петров и Ксения Раппопорт — воплотили главный замысел картины: показать, что взлеты и падения в фигурном катании — это не только элементы и комбинации, но зачастую сама жизнь спортсменов.

Еще никогда в прославленном кинотеатре "Октябрь" не было столь романтичной атмосферы: за неделю до главного праздника всех влюбленных кинотеатр уже оформлен в соответствующей стилистике. Звезды фотографируются с большими красными сердцами, и вполне возможно, что сам фильм "Лёд" станет таким атрибутом. Потому что кино не только о фигурном катании – кино о любви. И снимали его люди влюбленные, и не только в кино. Здесь снимались сразу две самых красивых пары нашего кинематографа – Александр Петров и Ирина Старшенбаум, Аглая Тарасова и Милош Бикович. Они своим примером доказывают, что растопить любой лед может настоящая любовь.

Спортивная драма полна драматизма. Здесь рассказ и о великих победах в фигурном катании, и, конечно же, запутанный любовный треугольник. Перед началом премьеры всем зрителям раздали мороженое, чтобы показать, что лед может быть и вкусным и сладким. Как любовь.