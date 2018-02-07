Новым премьером Дагестана стал управленец из Татарстана

Парламент Дагестана одобрил кандидатуру нового главы регионального правительства. Ее внес временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Васильев после отставки предыдущего кабинета. Новый же возглавил Артем Здунов, который до этого занимал должность министра экономики Татарстана.

75 депутатов 68 голосуют "за". Исторические для Дагестана выборы — председателем дагестанского правительства впервые становится человек не из республики. Впрочем, это лишь детали, за которыми большой опыт в должности министра экономики Татарстана — одного из самых успешных регионов России. Глава Дагестана уверен, что Артем Здунов именно тот человек, который сейчас нужен республике.

"Мы получили возможность начать работу, у нас сформированы все ветви власти, поэтому есть все необходимое, чтобы сформировать эффективное правительство", — сообщил и.о. главы Дагестана Владимир Васильев.

Низкая собираемость налогов, проблемы аграриев и социальной сферы — это лишь несколько тем, озвученных в ходе общения с депутатами. На вопрос, не боится ли он работы в новом для себя и сложном регионе, Здунов ответил, что в себе уверен.

- Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, то будущее выстрелит в тебя из пушки.

Свое выступление с высказывания знаменитого дагестанца Расула Гамзатова новый премьер начал неспроста, отмечая богатую историю и культуру республики. Выгодное географическое положение, морской порт. Артем Здунов в республике всего два дня, но уже успел посетить несколько городов, в том числе Дербент. Говорит, что потенциал колоссальный.

"Если мы будет понимать, чего хотим, если будем разговаривать на одном языке, мы быстро придем к хорошим результатам", — уверен председатель правительства Дагестана Артем Здунов.

Ранний подъем и зарядка, и на столе обязательно идеальный порядок. Новый премьер уже освоился в новом кабинете. За эти несколько дней в политической жизни Дагестана произошло столько, сколько в современной истории еще не происходило. Впрочем, работает правительство в штатном режиме и продолжит работать с удвоенной силой теперь уже под руководством нового премьера.