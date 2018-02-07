Власти США обвинены в жестоком обращении с Левашовым

Посольство РФ в Вашингтоне обратилось к Госдепартаменту и Минюсту США с требованием обеспечить обвиняемому в совершении хакерских атак россиянину Петру Левашову в тюрьме надлежащие условия содержания и предоставить необходимые лекарства из-за ухудшения его состояния здоровья.

В заявлении дипмиссии РФ, как сообщает "Интерфакс", содержится беспокойство за судьбу Левашова, который, по мнению дипломатов, стал очередной жертвой американских спецслужб, которые охотятся за россиянами по всему миру.

Отмечается, что после того, как 6 февраля представители посольства посетили Левашова в тюрьме Бриджпорт в штате Коннектикут, они нашли ненадлежащие условия содержания, "имеющие признаки дискриминации и жестокого обращения".

Задержанный был помещен в маленькую одиночную камеру размером 2х2 метра, в которой практически отсутствует освещение. При этом россиянин регулярно подвергается постоянному шумовому воздействию, исходящему со стороны соседних помещений.

Левашову не были выданы ни матрас, ни подушка – лишь подстилка толщиной 1 сантиметр. Это лишает его полноценного сна. Ему также запрещены прогулки на свежем воздухе, телефонные звонки родственникам в Россию и общение с другими заключенными.

В итоге, его здоровье ухудшилось и несмотря на то, что он был осмотрен тюремным врачом, прописанные лекарства Левашову до сих пор не выданы.

Российские дипломаты требуют от американских властей соблюдать права россиянина, и в частности, обеспечить его медикаментами.

Программист Петр Левашов был задержан на территории Испании 7 апреля 2017 года на территории Испании по запросу США, где его обвиняют в создании вредоносного программного обеспечения и массовой рассылке спама.

2 февраля программист был экстрадирован в США.