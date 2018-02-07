Власти США обвинены в жестоком обращении с Левашовым

Власти США обвинены в жестоком обращении с ЛевашовымЧитайте нас в Telegram
Посольство РФ в Вашингтоне обратилось к Госдепартаменту и Минюсту США с требованием обеспечить обвиняемому в совершении хакерских атак россиянину Петру Левашову в тюрьме надлежащие условия содержания и предоставить необходимые лекарства из-за ухудшения его состояния здоровья.
В заявлении дипмиссии РФ, как сообщает "Интерфакс", содержится беспокойство за судьбу Левашова, который, по мнению дипломатов, стал очередной жертвой американских спецслужб, которые охотятся за россиянами по всему миру.
Отмечается, что после того, как 6 февраля представители посольства посетили Левашова в тюрьме Бриджпорт в штате Коннектикут, они нашли ненадлежащие условия содержания, "имеющие признаки дискриминации и жестокого обращения".
Задержанный был помещен в маленькую одиночную камеру размером 2х2 метра, в которой практически отсутствует освещение. При этом россиянин регулярно подвергается постоянному шумовому воздействию, исходящему со стороны соседних помещений.
Левашову не были выданы ни матрас, ни подушка – лишь подстилка толщиной 1 сантиметр. Это лишает его полноценного сна. Ему также запрещены прогулки на свежем воздухе, телефонные звонки родственникам в Россию и общение с другими заключенными.
В итоге, его здоровье ухудшилось и несмотря на то, что он был осмотрен тюремным врачом, прописанные лекарства Левашову до сих пор не выданы.
Российские дипломаты требуют от американских властей соблюдать права россиянина, и в частности, обеспечить его медикаментами.
Программист Петр Левашов был задержан на территории Испании 7 апреля 2017 года на территории Испании по запросу США, где его обвиняют в создании вредоносного программного обеспечения и массовой рассылке спама.
2 февраля программист был экстрадирован в США.
-
Тест-драйв Toyota Fortuner. Все, что вы хотели знать о младшем брате TLC Prado
- Дизель V6 и автомат с 9 ступенями: Mercedes представил новый Sprinter
- Появились первые официальные фото нового Hyundai Santa Fe
- Мощнейший снегопад в Москве: дорожный апокалипсис глазами очевидцев
- Все о новом Kia Stinger: российские цены, комплектации, дата старта продаж
-
Илон Маск объяснил, зачем запустил свой спорткар к Марсу
- С Лубутена срывают красные подошвы
- Экс-жена Александра Серова впервые рассказала, в каком аду жила
- В Финляндии появится спецостров для женщин
- Русская "Драгоценность" задержана в Каире за разврат
- Сеть вновь одурачила пользователей оптическими иллюзиями
-
Рынки: обвал, паника и хаос
- Самые сильные падения рынков в истории
- Рогозин: пора прекратить бесконтрольную продажу ОПК
- Украина увеличила экспорт пчел, пауков и мотыльков
- В России введут новые правила маркировки молока
-
Обнищавшая Дана Борисова пытается продать свое элитное жилье
- Учительница Путина завещала свою квартиру России
- Что делать, если в доме обнаружена незаконная перепланировка
- Еще ниже: до каких значений опустятся ипотечные ставки в 2018 году
- 10 миллионов: что можно купить на Мальте, продав двушку в Москве
-
Кофе и канцерогены: что такое акриламид и вызывает ли он рак
- Просьбу 29-летней пациентки с депрессией об эвтаназии удовлетворили
- Не можете заснуть? Послушайте, как жарится бекон
- Мама ама криминал: с чем связана тяга подростков к преступности
- Есть вопрос: нужно ли резать овощи, чтобы они стали полезнее
-
Олимпиада-2018: нас не сломают
- Подробности гибели героя России Филипова
- Как улететь в космос на кабриолете
-
Приемный ребенок умер после побоев за сутки до своего трехлетия
- Часть дома обрушилась в микрорайоне "Бутово парк" из-за взрыва баллона
- Пьяная девушка пришла в больницу с пулей во лбу
- Самые дорогие и самые дешевые авиабилеты на ЧМ-2018: здесь
- В Подмосковье ищут браконьеров, убивающих лосей и оленей
-
Обзор смартфона LG V30+: флагманская красота, неслыханное благозвучие
- Секретов больше нет: изображения и видео с Samsung Galaxy S9
- Илон Маск сдержал обещание открыть продажи огнемета
- iPhone X поставил рекорд, но не оправдал надежд. В Apple уже готовят замену
- Российские власти вычислят майнеров и обложат налогом
-
Травля в школе: как защитить ребенка
- Собянин рассказал, как будут решать проблемы дольщиков
- Аэропорты Москвы достойно выдержали испытание непогодой
- Владелец может лишиться квартиры на Ленинском за незаконное остекление
- Так ли безопасны вейпы: почему их продают даже детям?
- Исторический музей в день рождения будет работать бесплатно
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Во что поиграть в феврале?
- 10 реально бесплатных и качественных мобильных игр
- Custer's Revenge: Как Atari взбесила всех в 1982г.
- Стример выучил русский, попав в плен к нашим пиратам
- За прочтение книги – бонус в видеоигре
-
Небольшие дозы алкоголя очищают мозг от метаболического "мусора"
- Странная бактерия "переваривает" токсичные металлы в золотые "самородки
- Простой анализ крови выявит белок, указывающий на деменцию
-
"Селфи" уже в кино: отзывы зрителей
- Новый вирус: найден способ вставить Николаса Кейджа в любой фильм
- Привет из 90-х: Ван Дамм возвращается в трейлере нового "Кикбоксера"
- "Мир Дикого Запада": что известно о втором сезоне
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Почему слезы горькие
- Страна Германия, а народ — немцы
- У растений обнаружилось сознание
- Раскрыта тайна видео с крысой, принимающей душ
- Ученые узнали, каких людей чаще кусают собаки
-
Блуд и страсти: история гламурного экс-священника потрясла Рунет
- Судьба Михаила Боярского: разглядеть в женщине самое лучшее могу только я
- Одиночество балагура: Вячеслав Гришечкин не может смириться со смертью жены
- Российскому силиконовому качку отрезали "руки-базуки". Фото
-
От рака умерла режиссер Мария Саакян
- Российский музыкант взял "Грэмми"
- Мы не забыли! Интервью с сыном Высоцкого
- Смерть Сталина заменили диваном
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Недвижимость
Вести.Медицина
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести-Москва
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
При обрушении на кемеровской шахте погиб человек
4 главные ошибки при поиске работы
Банк России проверит сотрудников на детекторе лжи
Женщина спасла своего мужа от банды головорезов
10 городов мира с самым проблемным трафиком
Вне конкуренции: "Движение вверх" - лидер уже пять недель
"Яндекс" окончательно поглотил бизнес Uber в России
60 минут. Минфин США предупреждает
Первый британец оказался темнокожим
Взорвана гробница матери Муаммара Каддафи
В Бразилии осел проломил крышу дома. Видео
Трамп назвал падение фондовых рынков недоразумением
Замминистра здравоохранения Татарстана нашли мертвой
В регионах начали сокращать сотрудников ГИБДД
Так ли безопасны вейпы: почему их продают даже детям?
Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Катю Онгемах
В России отзывают Skoda Superb из-за дефектных фар
Убийство школьного учителя в Израиле попало на видео
В Финляндии появится спецостров для женщин
Компания Kia представила новый компактный кроссовер
Forbes впервые составил список криптомиллиардеров
На пятерку: Тайвань опять сильно потрясло
Адвокат Януковича рассказал, как Украина сдавала Крым
"Ведьмак" оказался сильнее Чака Норриса
Депутаты задумались о возврате летнего времени
Консерватория приглашает на джазовый концерт
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере