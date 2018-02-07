Американские разведчики не успокаиваются

В соответствии с мониторинговыми данными западных авиационных ресурсов, в среду, 7 февраля, разведывательные самолеты ВВС США совершили полеты у границ Калининградской области, Крыма и Краснодарского края.

Так, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании стратегический разведывательный самолет RC-135W с бортовым номером 62-4134 и позывным AMPEX18 в течение нескольких часов курсировал вдоль южной границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши. По оценкам специалистов, этот облет связан с сообщениями о размещении в калининградской области на постоянной основе оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М". В этот же день у границы Калининградской области с Польшей совершал полет самолет британских королевских ВВС Sentinel R.1 с бортовым номером ZJ690 и позывным RRR7366.

Накануне у морских границ Калининградской области был зафиксирован полет патрульного противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168432.

Вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 11-2048 в среду совершал полет в районе юго-западного побережья Крыма. Ранее он осуществил четырехчасовой полет вдоль линии разграничения в Донбассе, а маршрут его полета в район Севастополя пролегал из украинского воздушного пространства. С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 километров беспилотник в ходе многочасового полета мог наблюдать за всей территорией Крыма и большой частью Краснодарского края.

Всего, по данным "Интерфакса", с начала текущего года было зафиксировано не менее семи полетов американских беспилотников у побережья Крыма и Краснодарского края.