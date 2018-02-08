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8 февраля 201800:01 Евгений Нипот

Запуск Falcon Heavy: прорыв в космонавтике или дорогой рекламный трюк?

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Частная американская компания SpaceX запустила сверхтяжелую ракету. Не обошлось без накладок. При попытке вернуть на Землю первые ступени, разбился центральный разгонный блок. На орбиту на этот раз доставили автомобиль Tesla с манекеном в качестве астронавта-водителя.

Красный кабриолет парит на земной орбите – зрелище, конечно, завораживающее. Электрокар Илона Маска, стоимостью в сто тысяч долларов, стал первым грузом, который вывела в космос новая многоразовая сверхтяжелая ракета Falcon Heavy — детище частной американской корпорации SpaceX. "Вы бы видели, как приземлялись два боковых ускорителя. Это историческое событие. Думаю, самое захватывающее, что я когда-либо видел", — похвастался Илон Маск, генеральный директор SpaceX.

Две ступени благополучно вернулись на землю, а вот центральное ядро потерпело крушение – на скорости в сотни километров в час рухнуло в океан, едва не уничтожив платформу, на которую должна была приземлиться. Тем не менее, запуск признан успешным. В компании заявляют, что это самая мощная ракета современности, способная нести около шестидесяти тонн полезной нагрузки. Однако подобные носители уже изготавливали те же американцы примерно полвека назад. Ракета "Сатурн-5" могла вывести на орбиту около 140 тонн груза. "В советские времена мы создавали ракету Н-1 грузоподъемностью не 65, а 95 тонн. В 87-88 были запуски ракеты "Энергия" грузоподъемностью 100-105 тонн", — отмечает Игорь Маринин, главный редактор журнала "Новости космонавтики".

По словам экспертов, вся индустрия спутников производит аппараты, масса которых не превышает 30-ти тонн. "По сути, его ракета не востребована на сегодня, и, чтобы получить устойчивый рынок, нужно держать эту ракету в готовности, и ждать, когда заказчики создадут новые спутники большой массы, чтобы нагрузить на нее", — считает Виталий Егоров, представитель российской аэрокосмической компании.

Поэтому Маск активно продвигает идею космического туризма, полетов к Луне, освоения Марса. Хотя пока в SpaceX отказались от планов использовать Falcon Heavy для возвращения людей на Луну. Между тем, в нашей стране уже принято решение о создании новой тяжелой ракеты. А пока на Земле решаются технические вопросы, манекен на электрокаре отправляется бороздить космические просторы. И на приборной панели перед ним виднеется надпись: "Без паники".

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