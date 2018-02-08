Запуск Falcon Heavy: прорыв в космонавтике или дорогой рекламный трюк?Читайте нас в Telegram
Частная американская компания SpaceX запустила сверхтяжелую ракету. Не обошлось без накладок. При попытке вернуть на Землю первые ступени, разбился центральный разгонный блок. На орбиту на этот раз доставили автомобиль Tesla с манекеном в качестве астронавта-водителя.
Красный кабриолет парит на земной орбите – зрелище, конечно, завораживающее. Электрокар Илона Маска, стоимостью в сто тысяч долларов, стал первым грузом, который вывела в космос новая многоразовая сверхтяжелая ракета Falcon Heavy — детище частной американской корпорации SpaceX. "Вы бы видели, как приземлялись два боковых ускорителя. Это историческое событие. Думаю, самое захватывающее, что я когда-либо видел", — похвастался Илон Маск, генеральный директор SpaceX.
Две ступени благополучно вернулись на землю, а вот центральное ядро потерпело крушение – на скорости в сотни километров в час рухнуло в океан, едва не уничтожив платформу, на которую должна была приземлиться. Тем не менее, запуск признан успешным. В компании заявляют, что это самая мощная ракета современности, способная нести около шестидесяти тонн полезной нагрузки. Однако подобные носители уже изготавливали те же американцы примерно полвека назад. Ракета "Сатурн-5" могла вывести на орбиту около 140 тонн груза. "В советские времена мы создавали ракету Н-1 грузоподъемностью не 65, а 95 тонн. В 87-88 были запуски ракеты "Энергия" грузоподъемностью 100-105 тонн", — отмечает Игорь Маринин, главный редактор журнала "Новости космонавтики".
По словам экспертов, вся индустрия спутников производит аппараты, масса которых не превышает 30-ти тонн. "По сути, его ракета не востребована на сегодня, и, чтобы получить устойчивый рынок, нужно держать эту ракету в готовности, и ждать, когда заказчики создадут новые спутники большой массы, чтобы нагрузить на нее", — считает Виталий Егоров, представитель российской аэрокосмической компании.
Поэтому Маск активно продвигает идею космического туризма, полетов к Луне, освоения Марса. Хотя пока в SpaceX отказались от планов использовать Falcon Heavy для возвращения людей на Луну. Между тем, в нашей стране уже принято решение о создании новой тяжелой ракеты. А пока на Земле решаются технические вопросы, манекен на электрокаре отправляется бороздить космические просторы. И на приборной панели перед ним виднеется надпись: "Без паники".
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