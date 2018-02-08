Корвет "Громкий" с ракетами "Калибр" в этом году будет передан Тихоокеанскому флоту

8 февраля 201801:04
Корвет "Громкий" с ракетами "Калибр" в этом году будет передан Тихоокеанскому флотуЧитайте нас в Telegram
Корабль практически готов. Совсем скоро его ждут первые испытаниям. В этой серии сторожевиков используется технология "стелс" и новейшие средства радиоэлектронной борьбы. Как идет выполнение государственного заказа на предприятиях Комсомольска-на-Амуре проинспектировал зам. главы военного ведомства Юрий Борисов.
"Мы хотим законтрактовать 4 МРК – малых ракетных корабля для Тихоокеанского флота, которые как раз будут строиться здесь. Так что это серьезная программа практически до 27-го года", — отметил в эфире телеканала "Россия 24" Юрий Борисов, заместитель министра обороны Российской Федерации.
-
Тест-драйв Toyota Fortuner. Все, что вы хотели знать о младшем брате TLC Prado
- Дизель V6 и автомат с 9 ступенями: Mercedes представил новый Sprinter
- Появились первые официальные фото нового Hyundai Santa Fe
- Мощнейший снегопад в Москве: дорожный апокалипсис глазами очевидцев
- Все о новом Kia Stinger: российские цены, комплектации, дата старта продаж
-
Илон Маск объяснил, зачем запустил свой спорткар к Марсу
- С Лубутена срывают красные подошвы
- Экс-жена Александра Серова впервые рассказала, в каком аду жила
- В Финляндии появится спецостров для женщин
- Русская "Драгоценность" задержана в Каире за разврат
- Сеть вновь одурачила пользователей оптическими иллюзиями
-
Рынки: обвал, паника и хаос
- Самые сильные падения рынков в истории
- Рогозин: пора прекратить бесконтрольную продажу ОПК
- Украина увеличила экспорт пчел, пауков и мотыльков
- В России введут новые правила маркировки молока
-
Обнищавшая Дана Борисова пытается продать свое элитное жилье
- Учительница Путина завещала свою квартиру России
- Что делать, если в доме обнаружена незаконная перепланировка
- Еще ниже: до каких значений опустятся ипотечные ставки в 2018 году
- 10 миллионов: что можно купить на Мальте, продав двушку в Москве
-
Кофе и канцерогены: что такое акриламид и вызывает ли он рак
- Просьбу 29-летней пациентки с депрессией об эвтаназии удовлетворили
- Не можете заснуть? Послушайте, как жарится бекон
- Мама ама криминал: с чем связана тяга подростков к преступности
- Есть вопрос: нужно ли резать овощи, чтобы они стали полезнее
-
Олимпиада-2018: нас не сломают
- Подробности гибели героя России Филипова
- Как улететь в космос на кабриолете
-
Приемный ребенок умер после побоев за сутки до своего трехлетия
- Часть дома обрушилась в микрорайоне "Бутово парк" из-за взрыва баллона
- Пьяная девушка пришла в больницу с пулей во лбу
- Самые дорогие и самые дешевые авиабилеты на ЧМ-2018: здесь
- В Подмосковье ищут браконьеров, убивающих лосей и оленей
-
Обзор смартфона LG V30+: флагманская красота, неслыханное благозвучие
- Секретов больше нет: изображения и видео с Samsung Galaxy S9
- Илон Маск сдержал обещание открыть продажи огнемета
- iPhone X поставил рекорд, но не оправдал надежд. В Apple уже готовят замену
- Российские власти вычислят майнеров и обложат налогом
-
Травля в школе: как защитить ребенка
- Собянин рассказал, как будут решать проблемы дольщиков
- Аэропорты Москвы достойно выдержали испытание непогодой
- Владелец может лишиться квартиры на Ленинском за незаконное остекление
- Так ли безопасны вейпы: почему их продают даже детям?
- Исторический музей в день рождения будет работать бесплатно
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Во что поиграть в феврале?
- 10 реально бесплатных и качественных мобильных игр
- Custer's Revenge: Как Atari взбесила всех в 1982г.
- Стример выучил русский, попав в плен к нашим пиратам
- За прочтение книги – бонус в видеоигре
-
Небольшие дозы алкоголя очищают мозг от метаболического "мусора"
- Странная бактерия "переваривает" токсичные металлы в золотые "самородки
- Простой анализ крови выявит белок, указывающий на деменцию
-
"Селфи" уже в кино: отзывы зрителей
- Новый вирус: найден способ вставить Николаса Кейджа в любой фильм
- Привет из 90-х: Ван Дамм возвращается в трейлере нового "Кикбоксера"
- "Мир Дикого Запада": что известно о втором сезоне
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Почему слезы горькие
- Страна Германия, а народ — немцы
- У растений обнаружилось сознание
- Раскрыта тайна видео с крысой, принимающей душ
- Ученые узнали, каких людей чаще кусают собаки
-
Блуд и страсти: история гламурного экс-священника потрясла Рунет
- Судьба Михаила Боярского: разглядеть в женщине самое лучшее могу только я
- Одиночество балагура: Вячеслав Гришечкин не может смириться со смертью жены
- Российскому силиконовому качку отрезали "руки-базуки". Фото
-
От рака умерла режиссер Мария Саакян
- Российский музыкант взял "Грэмми"
- Мы не забыли! Интервью с сыном Высоцкого
- Смерть Сталина заменили диваном
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Недвижимость
Вести.Медицина
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести-Москва
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Сражался до последнего: подробности боя майора Филипова
9 часов назад
Новым премьером Дагестана стал управленец из Татарстана
8 часов назад
Россиянин попал в американский список кибермошенников
7 часов назад
4 главные ошибки при поиске работы
16 часов назад
Стиглиц: Давос - демонстрация непонимания проблем
6 часов назад
В шаге от счастливого детства: помогите Ксюше встать на ноги
12 часов назад
"Лёд" погрузил кинотеатр "Октябрь" в сплошную романтику
8 часов назад
Эванс: ФРС стоит подождать с повышением ставок
4 часа назад
Банк России проверит сотрудников на детекторе лжи
18 часов назад
Женщина спасла своего мужа от банды головорезов
6 часов назад
10 городов мира с самым проблемным трафиком
18 часов назад
Вне конкуренции: "Движение вверх" - лидер уже пять недель
05.02.2018 14:28
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 7 февраля 2018 года
6 часов назад
32
"Яндекс" окончательно поглотил бизнес Uber в России
9 часов назад
60 минут. Минфин США предупреждает
9 часов назад
685
Первый британец оказался темнокожим
10 часов назад
В Бразилии осел проломил крышу дома. Видео
10 часов назад
Так ли безопасны вейпы: почему их продают даже детям?
11 часов назад
Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Катю Онгемах
11 часов назад
В России отзывают Skoda Superb из-за дефектных фар
12 часов назад
В Финляндии появится спецостров для женщин
12 часов назад
Компания Kia представила новый компактный кроссовер
13 часов назад
"Ведьмак" оказался сильнее Чака Норриса
16 часов назад
Депутаты задумались о возврате летнего времени
17 часов назад
Консерватория приглашает на джазовый концерт
06.02.2018 18:12
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере