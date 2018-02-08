Корвет "Громкий" с ракетами "Калибр" в этом году будет передан Тихоокеанскому флоту

Корабль практически готов. Совсем скоро его ждут первые испытаниям. В этой серии сторожевиков используется технология "стелс" и новейшие средства радиоэлектронной борьбы. Как идет выполнение государственного заказа на предприятиях Комсомольска-на-Амуре проинспектировал зам. главы военного ведомства Юрий Борисов.

"Мы хотим законтрактовать 4 МРК – малых ракетных корабля для Тихоокеанского флота, которые как раз будут строиться здесь. Так что это серьезная программа практически до 27-го года", — отметил в эфире телеканала "Россия 24" Юрий Борисов, заместитель министра обороны Российской Федерации.