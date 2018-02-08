Землетрясение на Тайване унесло жизни 9 человек

По последним данным, на Тайване в результате произошедшего там мощного землетрясения погибли не менее девяти человек, 265 жителей острова получили ранения различной степени тяжести. Пропавшими без вести числятся еще 62 человека.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 6,0 произошло около в мигнувшую среду около полуночи по местному времени у восточного побережья крупнейшего китайского острова. Оно ощущалось в ряде населенных пунктов, в том числе, в административном центре — Тайбэе, передает ТАСС.

Эпицентр сейсмического события находился в морской акватории у береговой зоны уезда Хуалянь, его очаг залегал на глубине 10 километров. До сих пор регион продолжают сотрясать повторные подземные толчки разной силы. Землетрясение стало самым разрушительным в уезде Хуалянь за последние 50 лет.