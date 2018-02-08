Керлингисты из России уступили американцам на Играх в Пхенчхане

За день до открытия Олимпиады в Пхенчхане начался олимпийский турнир керлингистов. В первом туре соревнований смешанных пар российский дуэт Анастасия Брызгалова – Александр Крушельницкий уступил спортсменам из США брату и сестре Хэмилтонам.

В первом туре Анастасии Брызгаловой и Александру Крушельницкому противостояла пара из США Бекка Хэмилтон и Мэтт Хэмилтон. Брат и сестра Хэмилтоны считаются одной сильнейших пар в мире, и их преимущество обозначилось с самого начала матча. Американцы уверенно выиграли первый энд 3:0. Во втором энде Анастасия и Александр взяли верх 2:0. Но это был только временный успех. Американцы выиграли три следующих энда – 1:0,1:0, 2:0. Лишь после того, как счет вырос до 7:2, россияне сумели сократить отставание, выиграв шестой энд 1:0. Но в итоге брат и сестра Хэмилтоны довели встречу до победы 9:3.

Российский смешанный дуэт неудачно начал олимпийский турнир. Следующий матч Анастасия и Александр проведут в четверг днем. Соперником Брызгаловой и Крушельницкого станут норвежцы Кристин Скаслиен — Магнус Недреготтен. В первом туре норвежский тандем нанес поражение канадской паре 9:6.