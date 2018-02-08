Экс-министр отправился в колонию за растрату 750 миллионов

В Хабаровске за растрату бюджетных средств при строительстве жилья для детей-сирот Центральный районный суд отправил в колонию экс-министра строительства Хабаровского края, передает ТАСС.

Как сообщила в четверг прокуратура региона, суд приговорил бывшего министра строительства к пяти годам шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и лишил его на два года права заниматься организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в органах местного самоуправления.

Чиновник признан виновным по статье "Совершение должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, с причинением тяжких последствий" УК РФ.

Будучи министром, он единолично принял решение о массовой постройке за счет средств краевого бюджета жилья для детей-сирот в селе Мирное Хабаровского района. Как выяснилось, в жилье нуждались лишь три человека.

В 2013-2014 годах министр неправомерно заключил со стройфирмой ООО "Капитель" ряд госконтрактов на строительство квартир для детей-сирот и инвалидов.

Должного контроля со стороны регионального министерства за ходом строительства организовано не было, не проводилось претензионной работы, в связи с нарушением подрядчиком сроков исполнения контрактов и фактическим невыполнением оплаченных работ.

Действия чиновника повлекли нарушение прав детей-сирот на получение бесплатного жилья, а также неэффективное расходование бюджетных денег на сумму свыше 750 миллионов рублей.

В настоящее время застройщиком завершено строительство первой очереди жилого дома и передано в собственность Хабаровского края более 50 квартир для детей-сирот. Гендиректор строительной фирмы осужден к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за совершение растраты и мошенничество.