Поздняков: перед российскими олимпийцами не стоит медальных целей

Первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков на специально созванной пресс-конференции заявил, что российским олимпийцам не поставлена задача по завоеванию определенного количества медалей.

"На предыдущих Олимпийских играх у нас был медальный план, но некоторые люди используют их в своих целях и начинают соотносить, к примеру, со списками "Дюшес", — сообщает телеканал "Россия 24". – Накануне предстоящих Игр мы отказались от медального плана".

Ранее руководитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди заявил, что несмотря на оправдательный вердикт от Спортивного арбитражного суда (CAS) он продолжает быть уверенным в том, что в российском спорте существуют допинговая система. При этом он не постарался привести веских доказательств.