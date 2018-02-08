Теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Монпелье

Российский теннисист Андрей Рублев пробился в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит во французском городе Монпелье. Россиянин во втором круге одержал победу над французом Жереми Шарди со счетом 6:2, 6:1. Теннисисты провели на корте 1 час 4 минуты.

Следующим соперником Рублева в Монпелье станет победитель пары французов Жо-Вилфрид Тсонга – Николя Маю.

Призовой фонд турнира составляет 627 тысяч долларов.