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Удивительный микромир бактерий и вирусов 2 часа назад
Дожди из вирусов идут на Земле каждый день
Пыльная буря над Каспийским морем. Именно такие явления способствуют переносу вирусов на максимальные расстояния.
Фото NASA/Jeff Schmaltz/Wikimedia Commons.
Облачно, возможны небольшие дожди из вирусов. Такой прогноз представили канадские исследователи.
Это не ошибка и не шутка: команда из Университета Британской Колумбии совместно с коллегами из Испании и США доказала, что в атмосфере нашей планеты постоянно циркулирует чудовищное количество вирусов. И многие из них ежедневно в буквальном смысле сыплются на голову жителям Земли.
Специалисты установили, что вирусы "выметаются" потоками воздуха с земной поверхности и отправляются в путешествие по тропосфере – это нижний слой земной атмосферы высотой от 8 до 18 километров. Они могут переноситься на тысячи километров, прежде чем вновь опустятся на поверхность планеты.
Но, пожалуй, самое невероятное – это количество организмов, путешествующих "воздушных автостопом". Один из ведущих авторов работы Кёртис Саттл (Curtis Suttle) уточняет, что концентрация вирусов в воздухе составляет 800 миллионов на один квадратный метр.
По его словам, открытие команды объясняет явление, которое удивляет учёных уже многие годы. Заключается оно в том, что в абсолютно разных частях света – с различным климатом и условиями – часто обнаруживаются идентичные вирусы.
Саттл также отмечает: для того, чтобы их подхватил воздушные потоки, вирусам необходимо подняться выше 2,5-3 километров над Землёй, иначе на большое расстояние они не улетят.
Любопытно, что бактерии, по всей вероятности, путешествуют по воздуху значительно реже: в областях, где были замечены миллиарды вирусов, исследователи насчитали лишь десятки миллионов бактерий. Вероятно, это объясняется тем, что вирусные частицы намного легче и могут дольше оставаться "на лету".
Также оказалось, что скорость, с которой вирусы падают из тропосферы на землю, в 641 раз выше, чем у бактерий, поэтому авторы сравнивают такое явление с настоящим дождём.
Кстати, последние, наряду с пыльными бурями, способствуют наиболее быстрому распространению вирусов. Что же касается выпадения "вирусных осадков", то с дождями их к нам попадает намного меньше, чем с пыльными бурями и просто сильными ветрами.
Подробнее о феномене "вирусных дождей" рассказывается в статье, опубликованной в издании International Society for Microbial Ecology Journal.
Напомним, что ранее новый неуловимый вирус был найден в водах Мирового океана.
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