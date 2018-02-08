В церемонии открытия Олимпиады-2018 примут участие 80 россиян

В церемонии открытия Олимпийских игр-2018, которые состоятся в южнокорейском Пхенчхане, примут порядка 80 российских спортсменов. Об этом на пресс-конференции заявил первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"В церемонии открытия Олимпийских игр примут участие около 80 человек из нашей делегации, — приводит слова Позднякова "Россия 24". — Это почти все спортсмены, потому что на сегодняшний момент в Пхенчхане находится 93 атлета. Среди них будут спортсмены, представляющие все виды спорта кроме тех, у кого запланированы старты на следующий день и те, кто уже стартовал. Конечно, мы не будем рисковать их здоровьем, а дадим им возможность готовиться к соревнованиям в штатном режиме. Но все остальные будут иметь возможность принять участие в церемонии открытия".

Также он отметил высокий уровень организации и комфорта, которые предоставили российской делегации.

"Мы очень благодарны организационному комитету Игр за то, что были созданы достаточно хорошие и комфортные условия для проживания и тренировок спортсменов. Безусловно, наши опытные спортсмены и персонал, которым есть, с чем сравнивать, понимают, что все организовано на очень высоком уровне".

Напомним, что церемония открытия Олимпийских игр состоится в пятницу, 9 февраля.