Песков: антикоррупционная кампания не ограничивается Дагестаном

Антикоррупционная кампания последовательно и целенаправленно проводится на всей территории России и не ограничивается только Дагестаном, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал просьбу журналистов назвать проблемные регионы, кроме Дагестана, где необходима аналогичная антикоррупционная кампания, передает "Интерфакс".

5 февраля сотрудники ФСБ задержали врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, двух его заместителей — Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также экс-министра образования и науки республики Шахабаса Шахова по обвинению в крупном мошенничестве.

В тот же день врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил правительство республики в отставку. 7 февраля новым премьер-министром региона был утвержден Артем Здунов.