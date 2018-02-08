Мутко: РФС поможет "Тосно" и "Амкару" доиграть сезон

Вице-президент Российской Федерации Виталий Мутко заявил, что Российский футбольный союз приложит максимум усилий для того, чтобы испытывающие финансовые трудности футбольные клубы "Тосно" и "Амкар" имели возможность доиграть нынешний сезон до конца. Ранее руководители команд неоднократно заявляли о риске прекращения выступлений в чемпионате России.

"По "Тосно" и "Амкару" все вопросы должны быть сняты до конца сезона. Недавно я беседовал с главой Российской футбольной премьер-лиги Сергеем Прядкиным и мы обсуждали, что на экономику команд должна влиять и лига в том числе путем лицензирования и привлечения средств, — сказал Мутко, которого цитирует ТАСС. – Увы, иногда некоторые полагают, что им кто-то что-то должен. Например, люди, которые создавали "Тосно", должны были думать на несколько лет вперед".

"Складывается ситуация, когда люди совершают приобретения, тратят деньги — они ни с кем не советуются, а когда средств не хватает – они бегут и кричат, что денег нет, они будут сниматься, поэтому "власти помогайте". Мы за такими клубами следим и будем оказывать поддержку для того, чтобы доиграть сезон, но ведь и на долгосрочную перспективу надо смотреть, правильно выстраивать бизнес и оценивать реальные возможности".

Под конец Мутко выразил мнение, что клуб не должен содержаться лишь одним спонсором, поскольку такие ситуации достаточно рискованны. Он считает, что для большей финансовой стабильности клубам необходимо работать совместно с лигой, создавая бизнес-проекты для привлечения большего количества акционеров ради собственной доходной базы. По его словам, она должна быть основана на продажах билетов и телевизионных прав.