Герои не умирают: Россия прощается с Романом Филиповым

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Конфликт в Сирии 1 час назад
Герои не умирают: Россия прощается с Романом ФилиповымЧитайте нас в Telegram
В четверг тело погибшего в Сирии военного летчика Романа Филипова доставят на родину в Воронеж. Там пройдет прощание, а затем похороны пилота, передает телеканал "Россия 24".
На аэродроме Чкаловский в Подмосковье с погибшим простились глава минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и члены коллегии Минобороны, самолет Ил-76 с телом военного пилота вылетел в Воронеж.
"Мы провожаем в последний путь гвардии майора, Героя России Филипова Романа Николаевича. Провожаем с воинскими почестями, с участием друзей, боевых товарищей, сослуживцев, министра обороны РФ и его заместителей. Майор Филипов с честью выполнил свой воинский долг, сохранил верность присяге, принес себя в жертву в борьбе с врагом и тем самым поставил себя в первый ряд лучших защитников Отечества. Его имя навсегда останется в наших сердцах и сердцах соотечественников", — сказал заместитель министра обороны РФ Николай Панков на траурной церемонии.
Экс-главком ВВС генерал армии Владимир Михайлов отметил, что подвиг летчика потряс людей в России и за ее пределами. "Им восхищаются сотни тысяч людей. Об этом красноречиво говорят митинги памяти Романа Филипова. Долг перед Родиной, который выполнил Роман Филипов, заслуживает огромного уважения. Мы говорим иногда: "Герои не умирают, герои живут вечно". И Роман будет жить среди нас".
После траурного митинга под звуки военного марша и в сопровождении почетного караула гроб с телом летчика внесли в самолет, который доставит его в Воронеж.
В Воронеже сотни горожан собрались в Доме офицеров в Северном микрорайоне города, где ожидается начало панихиды по погибшему летчику, передает ТАСС.
В числе пришедших одноклассники Филипова, друзья детства, военные летчики, бывшие спецназовцы, представители общественных организаций.
"Я с вами говорю, а перед глазами кадры из теленовостей о том, как погиб майор Филипов, — сказал руководитель военно-патриотической организации "Вымпел", бывший боец спецподразделения Святослав Омельченко. Майор погиб геройски, в секунды приняв решение и вступив в смертельный бой. Мы пришли поклониться ему за мужество и героизм".
После панихиды в Доме офицеров процессия перейдет на Коминтерновское кладбище, где в храме иконы Пресвятой Богородицы "Взыскание погибших" состоится его отпевание и затем захоронение на Аллее Славы.
Как известно, 3 февраля штурмовик Су-25 под управлением Филипова был сбит над зоной деэскалации "Идлиб" из переносного зенитного ракетного комплекса. Летчик успел катапультироваться, но на земле принял неравный бой с террористами. Офицер подорвал себя гранатой, будучи окруженным боевиками. Президентом России Владимиром Путиным ему присвоено звание Героя России посмертно.
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