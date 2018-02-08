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8 февраля 201811:14

Путин и Эрдоган договорились провести саммит в Стамбуле
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии, борьбу с терроризмом, а также возможность организации трехстороннего саммита с участием президента Ирана Хасана Роухани.

"Речь шла о встрече трех президентов. Точная дата такого саммита пока не определена", — подтвердил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Между тем, по данным турецких СМИ, главы государств договорились провести саммит между Турцией, Россией и Ираном в Стамбуле, передает "Интерфакс".

В ходе беседы Владимир Путин и Реджеп Эрдоган еще раз подтвердили обоюдную приверженность политико-дипломатическому урегулированию в Сирии на основе резолюции 2254 СБ ООН, а также акцентирована важность неукоснительного соблюдения астанинских договоренностей о создании зон деэскалации. Кроме того главы государств договорились усилить координацию действий военных и спецслужб для борьбы с террористами в Сирии.

Президент Турции также выразил Владимиру Путину слова соболезнования в связи с гибелью в Сирии российского летчика. Штурмовик Су-25 был сбит из ПЗРК в Идлибе во время облета зоны деэскалации.

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