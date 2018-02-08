Спорт, любовь и воля к победе: в Москве прошла премьера фильма "Лёд"

Премьера долгожданной картины "Лед" прошла в столичном кинотеатре "Октябрь". Эта музыкально-спортивная драма — дебютный проект молодого режиссера Олега Трофима. Создатели называют свой фильм современной сказкой. Это история о жизни фигуристки, но спорт здесь — не центральная тема. Главная роль в фильме отведена всепоглощающей любви.

На смену небывалому снегу в Москву пришел грандиозный и долгожданный "Лед". На кинопремьере новой спортивной драмы сплошь звезды первой величины.

Алла Пугачева — редкий гость на премьерах в кино, но пропустить выход "Льда" от создателей "Притяжения", которое так впечатлило всенародно любимую артистку год назад, она не могла.

"Я доверяю этой команде, просто доверяю. Я считаю, что всё настолько слаженно, все друг друга понимают. Особенно эти музыкальные вкрапления, просто замечательно!" — поделилась впечатлениями народная артистка СССР Алла Пугачева.

Непростой путь на большой лед юной фигуристки из провинции в фильме показали молодые актеры — Аглая Тарасова, Милош Бикович и Александр Петров. Азы катания талантливые артисты освоили всего за три месяца!

Как изнанка мира фигурного катания может поломать жизнь? И как найти силы вынырнуть из-подо льда, когда борьба идет уже не за медали, а за собственную жизнь? Романтическая и одновременно трагическая история заставляет зрителей плакать.

"Я даже сегодня всплакнул, поэтому надел очки, потому что меня в последнее время сложно растрогать. Наверное, в кино в последний раз так трепетно было с фильмом "Титаник". Это значит — получилось! Cпасибо ребятам, спасибо создателям!" — говорит народный артист России Филипп Киркоров.

"Я даже поймала себя на мысли — стала вспоминать свои первые шаги, так же каталась на озере", — рассказывает олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

Натурные съемки проходили в красивейших местах Байкала. Режиссер Олег Трофим внимательно выверял каждый кадр, для него это дебют в большом кино и, как в большом спорте, без права на ошибку!

"Я очень надеюсь, что зритель отнесется к картине с любовью, потому что она об этом!" — говорит режиссер фильма "Лёд" Олег Трофим.

Кино о всепоглощающей и спасающей любви выйдет в широкий прокат 14 февраля.