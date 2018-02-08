Ползающие воры обчистили ювелирную мастерскую в Белгороде через дыру в полу

Двое грабителей вынесли украшений на 10 миллионов рублей из ювелирной мастерской в Белгороде, куда они проникли через отверстие в полу, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Камера наблюдения зафиксировала момент проникновения в магазин.

В торговый зал злоумышленники пробрались через выпиленное в бетонной плите отверстие — на кадрах видно, как двое мужчин ползают по полу на четвереньках, обыскивая ящики и собирая украшения в сумки. Они не особо торопились, успев вытащить из кассы миллион рублей и набрать два баула ювелирных изделий на общую сумму около 9 миллионов рублей.

Обратно грабители возвращались тем же путем, и именно в подвале одного из них и задержали стражи порядка.

"Вот и помог рабочему, оказался обманщик какой-то. Я пришел в подвал, уже было отверстие сделано. Сверху мне передали сумки, я не знал, что в них находится. За помощь мне обещали 20 тысяч рублей", — поведал подозреваемый, подельника которого пока не поймали.

За кражу в особо крупном размере ему грозит до 10 лет лишения свободы. Суда он будет дожидаться за решеткой.