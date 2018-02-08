Разведчик, учитель, дворянин и первый парень на деревне: 90 лет со дня рождения Вячеслава Тихонова

Разведчик, учитель, дворянин и первый парень на деревне: 90 лет со дня рождения Вячеслава ТихоноваЧитайте нас в Telegram
8 февраля легендарному советскому актеру Вячеславу Тихонову исполнилось бы 90 лет. Более 70 ролей в кино, и каждый образ стал классикой отечественного кинематографа. Одна из самых ярких ролей, конечно, Штирлиц. В красивого, бесстрашного полковника Исаева была влюблена добрая половина советских женщин. А вот какой он был в обычной жизни, как репетировал и как вживался в роли дома?
"Наиболее одаренный среди выпускников мужского состава с отличной внешностью" — это характеристика Вячеслава Тихонова, полученная по окончанию ВГИКа. Уже сыгран Володя Осьмухин в "Молодой гвардии". Уже парня из Павловского Посада режиссер Станислав Ростоцкий пообещал сделать Жераром Филипом, правда, пробы Тихонова для фильма "Дело было в Пенькове" худсовет забраковал: дескать, слишком нетипичная для простого парня внешность. Но режиссер видел в фильме именно его.
И уже узнаваемый всеми он играл мичмана Панина, революционного матроса Алексея в "Оптимистической трагедии", фронтового корреспондента Суздалева в "На семи ветрах". А к Сергею Бондарчуку обратился сам: хочу быть Андреем Болконским.
Романтичный. Положительный. Уверенный. Он оставлял такое впечатление. Илья Мельников — учитель истории. "Доживем до понедельника", по опросам "Советского экрана", — лучший фильм 1968 года.
"И когда на пробе мы встретились, конечно, у меня был столбняк просто. Зажалась, ничего не соображала. Но вот в первый раз почувствовала, насколько он тонкий и доброжелательный человек. Он как-то так удивительно меня настроил, как будто я сама что-то придумываю: "А давайте вот так попробуем, как вы думаете?" Как со взрослой! Я говорю: "Давайте!" И я расслабилась", — вспоминает актриса Ирина Печерникова.
И если любовь зрителя уже была, то как назвать то, что началось после выхода "17 мгновений весны". Брежнев, к примеру, после фильма захотел отыскать настоящего Исаева и дать ему Героя Советского Союза. Или много лет спустя, когда Вячеславу Васильевичу стало плохо и его отвезли в госпиталь, ночной дежурный врач стал заполнять карту.
- Фамилия?
- Тихонов.
- Имя, отчество?
- Вячеслав Васильевич.
Госпиталь военный, и врач спросил: "Звание?"
Тихонов подумал и ответил: "Оберштурмбаннфюрер".
- Штирлиц часто заходил в этот подвальчик под названием "Элефант". Он, наверное, уже сам не помнил, почему так случилось. Это было 10 лет назад, ему предстояла Испания. Он не знал этого. Но московское командование, зная об этом, устроило ему здесь, в этом кабачке, встречу с женой...
"Элефант" есть и в Москве 2018 года. Дочь Вячеслава Тихонова согласилась встретиться здесь со съемочной группой "России 1".
"Мои первые впечатления об этом… Это где-то мне года 3-4, и я стою перед экраном, на котором вижу папу в роли Штирлица. И вот сразу как-то жуткая грусть, слезы, почему он там, а не дома. А он, как известно, был на съемках по многу месяцев. И я все вот это ассоциировала с семьей, эти грустные песни о далекой родине. Мне казалось, что он именно тоскует, что он на съемках, а хочет домой, а его не отпускают со съемок", — поделилась воспоминаниями Анна Тихонова.
Репетировать дома контуженного Стрельцова Тихонов перестал, когда дочь стала невольно повторять за отцом. Он все время превращался в того, кого играл: в фильме "Белый Бим — Черное ухо" — в Иван Иваныча, в "ТАСС уполномочен заявить" — в генерала КГБ, в драме "Любовь с привилегиями"- в пенсионера из ЦК.
Последние годы Вячеслав Тихонов жил на даче и почти не снимался. Бродил в раздумьях, почти как разведчик Максим Исаев. Радовался каждой возможности съездить в родной Павловский Посад, где, набившись до отказа в маленький ДК, его ждали те, кто его любил. И любит.
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