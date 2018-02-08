Олимпиец Смышляев опоздал на тренировку из-за визита допинг-офицеров

Российский олимпиец Александр Смышляев едва не пропустил тренировку из-за того, что непосредственно накануне предстоящей тренировки к нему в номер пришли допинг-офицеры. У россиянина взяли анализы мочи и крови. Ситуацию с вынужденным опозданием спортсмена на тренировку прокомментировал начальник сборных команд России по фристайлу Елена Ворона.

"Саша опоздал на тренировку на полтора часа. Ничего страшного не произошло – мы понимаем, почему наших спортсменов так проверяют, но все равно готовым к таким вещам быть нельзя, – приводит слова начальника "Спорт-экспресс". – Пока проходят первые тренировки, поэтому ничего не произошло. Саша полностью провел тренировку и продолжает готовиться дальше".

Напомним, что первые соревнования по могулу пройдут в пятницу, 9 февраля.