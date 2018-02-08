Микроавтобус сбил школьницу на переходе в Красноярском крае

Водитель микроавтобуса сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Лесосибирске, после чего сам отвез пострадавшую в больницу, сообщили в региональном управлении ГИБДД. Авария попала в объектив камеры регистратора.

ДТП произошло днем в минувшую среду, 7 февраля, на 289-м километре дороги Красноярск — Лесосибирск. Трое подростков ждали на обочине удобного момента, чтобы пересечь проезжую часть по нерегулируемому переходу, но то и дело отходили назад при приближении очередной машины. В конце концов школьница в капюшоне ступила на "зебру", даже не оглядевшись по сторонам.

Владелец SsangYong Istana, судя по всему, до последнего надеялся, что девочка отбежит в сторону, а потому тормозить начал уже на переходе. Столкновения избежать не удалось — от удара школьницу отбросило вперед на пару метров.

Первую помощь пострадавшей оказал сам водитель, усадивший девочку в салон микроавтобуса. Потом он отвез ее в больницу, где у ребенка диагностировали сотрясение мозга.