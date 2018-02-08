В Петербурге выставили джинсы Бродского и Михалкова

В петербургском Музее социалистического быта открылась выставка "Джинсы как культ".

В музее отмечают, что идею проведения выставки поддержали более трехсот известных людей — музыканты, актеры, писатели, политики и кинорежиссеры. На экспозиции можно будет увидеть джинсовую одежду знаменитостей. Среди них джинсы Ильи Лагутенко, Никиты Михалкова, Владимира Мединского, Сергея Шнурова, протоиерея Владимира Соколова, Дианы Арбениной, Михаила Шемякина, Земфиры и многих других. Как сообщает "Интерфакс", самым ярким экспонатом выставки станет джинсовая куртка поэта Иосифа Бродского.

Также в музее выставлены виниловые диски, самодельные электрогитары, модная одежда и обувь 80-х годов.