Собчак зарегистрировали кандидатом в президенты

В четверг на заседании Центризбиркома России кандидатом на пост президента РФ зарегистрирована Ксения Собчак, выдвинутая от партии "Гражданская инициатива", передает "Интерфакс".

Собчак представила ранее в комиссию 104 тысячи 929 подписей, из которых было отобрано для проверки 60 тысяч. В ходе проверки недействительными было признано 1,33% подписей, что по закону является достаточным для регистрации кандидата.

Члены ЦИК проголосовали за регистрацию Собчак. Ее доверенному лицу Сергею Арасланову выдано удостоверение установленного образца.

Как сообщалось ранее, регистрацию в ЦИК прошли лидер ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Их освободили от сбора подписей избирателей в свою поддержку, из-за выдвижения парламентскими партиями.

Также по итогам проверки подписей избирателей ЦИК зарегистрировал действующего президента Владимира Путина, баллотирующегося как самовыдвиженец, одного из основателей "Яблока" Григория Явлинского, бизнес-омбудсмена, председателя Партии роста Бориса Титова и лидера "Российского общенародного союза" Сергея Бабурина. Председатель центрального комитета партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин стал восьмым и последним кандидатом в президенты, прошедшим процедуру регистрации.