Регистрация завершена: за президентское кресло поборются 8 кандидатов

Центральная избирательная комиссия РФ завершила процесс регистрации кандидатов в президенты – в бюллетене для голосования избиратели увидят восемь фамилий, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Бороться за высший государственный пост будут один самовыдвиженец – действующий президент РФ Владимир Путин — и семь кандидатов от партий: Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") и Борис Титов ("Партия роста").

"Я хочу всем им пожелать успеха, чтобы кампания прошла достойно для всех, с уважением друг у другу, с уважением к нашим избирателям, максимально открыто и справедливо", — сообщила Элла Памфилова.

Подводя итоги регистрации, она подчеркнула, что Россия достойна того, чтобы выборы прошли на высоком уровне.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года.