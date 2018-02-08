Инсайд: CAS оправдает лишь часть российских спортсменов

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет оправдательные вердикты в отношении лишь части российских спортсменов. Таким образом, не все россияне смогут принять участие в Олимпийских играх, которые стартовали в Южной Корее.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-портал Inside The Games, CAS объявит о "раздельном" решении.

Всего рассматриваются дела 47 россиян: 32 спортсменов, подавших апелляции на решение Международного олимпийского комитета (МОК), отказавшего в приглашении их на Игры. В тоже время велись слушания еще 13 атлетов и двух тренеров, ранее оправданных CAS. Они также не получили приглашения в Пхенчхан.