В столице продолжают расчищать снежные завалы

Водителей вновь призывают отказаться от поездок на личных автомобилях. В городе не прекращается расчистка снежных завалов, и большое количество машин на дорогах может тормозить уборку. Коммунальщики работают круглосуточно, полностью привести улицы в порядок должны к воскресенью. При этом, как отметил заммэра Пётр Бирюков, для того, чтобы вывезти весь выпавший снег, необходим железнодорожный состав длиной с экватор.

Тем временем в Москве сохраняется морозная погода: минувшей ночью столбик термометра опустился почти до минус 17. Атмосферное давление повышенное — 760 миллиметров ртутного столба. Такие показатели могут стать причиной ухудшения самочувствия метеозависимых людей.