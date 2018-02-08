Путин: мы не будем держать на цепи ученых, которые хотят уехать

Государство не будет "держать на цепи" талантливых молодых ученых, которые хотят работать за границей, но создаст все условия, чтобы они остались работать в России, заявил президент Владимир Путин.

В четверг глава государства приехал в Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера Сибирского отделения РАН, там он побеседовал со студентами, которые и подняли тему утечки мозгов за границу, передает РИА Новости.

Путин подчеркнул, что у человека есть право выбирать себе то место и то занятие, которые ему по душе. Но при этом напомнил, что государство старается создать условия для развития науки – так, за последние годы финансирование научной сферы выросло более чем в 3,5 раза. Президент заверил, что такие условия будут создаваться и дальше.

Путин также напомнил, что и в Россию приезжают иностранцы – примерно половину мегагрантов получили иностранные ученые.

"Российская наука может и будет вне всяких сомнений и вне всяких сложностей текущего дня частью мировой цивилизации и мировой науки", — заявил Путин.