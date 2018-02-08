"Манчестер Сити" отказался от покупки футболиста "Лестера" Мареза

8 февраля 201812:57
"Манчестер Сити" отказался от покупки футболиста "Лестера" МарезаЧитайте нас в Telegram
Английский "Манчестер Сити" не собирается приобретать футболиста "Лестера" Рияда Мареза. Сообщается, что интерес со стороны главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы к алжирскому полузащитнику угас после того, как в зимнее трансферное окно им не удалось приобрести игрока. Об этом сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на английское издание The Mirror.
Сам Марез обиделся на руководство "Лестера" после того, как они ответили отказом на предложение "МанСити". Известно, что боссы "лис" затребовали за своего хавбека 95 миллионов евро, в то время как манчестерцы предлагали около 70-ти миллионов.
Рияд продолжает бастовать, игнорируя тренировки и пропуская матчи своего нынешнего клуба.
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