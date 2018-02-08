На ВДНХ появились гигантские белые кролики

На ВДНХ появились гигантские белые кроликиЧитайте нас в Telegram
Кролики — это не только ценный мех, но и произведения искусства. Гигантские белоснежные скульптуры этих животных вновь появились на ВДНХ — там завершается реставрация павильона "Кролиководство". В 50-е в здании можно было увидеть кроликов разных пород, в 90-е — купить шубы. До прошлого года павильон был закрыт. И вот теперь произведение архитектора Зайцева в стиле сталинского ампира вновь предстанет во всей красе.
Этот павильон на ВДНХ ещё скрыт за строительными лесами. Полгода реставраторы работали над декоративными деталями некогда роскошного особняка, чтобы вернуть ему былой вид, а главное — символ павильона, полутораметровые скульптуры кроликов.
"Когда было принято решение о комплексной реставрации этого павильона, то изначально говорили, что внешний образ павильона должен быть воссоздан и относиться на 1954 год", — рассказывает куратор реставрационных работ на ВДНХ, советник руководителя Департамента культурного наследия г. Москвы Юлия Логинова.
Именно тогда и был возведен белоснежный павильон номер 44 — "Кролиководство". По совпадению, фамилия архитектора была Зайцев. Он решил построить здание в стиле сталинского классицизма с декоративными деталями эпохи Возрождения.
Конструкция обрела двойной ряд тонких вытянутых колонн, фасады украсили лепниной, в полукруглых нишах в виде раковин появились статуи юных девушек с кроликами на руках. И, конечно, парные скульптурные группы с обеих сторон фасада.
"Это действительно произведение искусства, причем принадлежат эти скульптуры руке великолепных скульпторов. Это и Снегирь, это и замечательный скульптор Розов, в игрушки по проектам которого играл практически весь Светский Союз", — говорит москвовед Алексей Томас-Март.
Кролики с крыши исчезли в 1966-м, когда павильон переименовали — экспозицию объединили с пушным звероводством, и скульптуры стали неактуальными. Как их демонтировали и куда отправили, неизвестно. Воссоздавали по фотографиям.
"Те скульптуры, которые мы видим сейчас — это совокупная работа на основе наших исследований по фасаду зданий и иконографических материалов", — говорит Юлия Логинова.
Новые гигантские кролики пока стоят возле павильона. Белоснежные фигуры обработали специальным раствором и укрыли навесом от непогоды и строительной пыли. Здание стало таким же, как и в середине прошлого столетия.
Мы находимся практически на крыше павильона. Здесь реставраторы уже закончили работы, обновили кроликов на фризе. Строительные леса уберут в течение нескольких дней, и фасад здания с его скульптурами, колоннами и барельефами увидят посетители ВДНХ.
Территория экспозиции была большой. Примерно в пятистах метрах от павильона содержали кроликов разных пород. Сегодня на этом месте — городская ферма, поэтому пушистые зверьки здесь есть и сейчас.
"На сегодняшний день "Кролиководство", хоть оно и находится на задворках ВДНХ — это настоящая жемчужина современной, уже стилизованной скульптуры", — говорит Алексей Томас-Март.
Кролики из камня займут свои места на крыше павильона в конце февраля. Внутреннюю отделку завершат в течение года. Что будет в павильоне, пока держат в секрете, но обещают удивить посетителей не только внешним видом, но и функциональным наполнением.
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