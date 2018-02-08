Посещение храма Василия Блаженного могут ограничить

Число посетителей храма Василия Блаженного может быть ограничено. Об этом сообщили в руководстве Исторического музея. По словам специалистов, такие меры связаны с заботой о сохранении памятника русского зодчества. Большой людской поток негативно влияет на состояние древних росписей и икон. В прошлом году антропогенная нагрузка достигла предельного уровня.

Храм Василия Блаженного — самая посещаемая достопримечательность столицы, ежегодно там бывает более полумиллиона человек. Как именно могут ограничить количество посещений, пока неизвестно. Скорее всего, квоты коснутся только туристов и не будут распространяться на паломников и верующих.