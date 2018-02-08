Нужна помощь: Сашу Дашко спасет срочная операция на позвоночнике

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Сегодня мы рассказываем о девятилетней Саше Дашко из Москвы.

Девятилетнюю Сашу по ночам мучают кошмары, как будто она падает на спину и кричит от ужасной боли. Только эта боль девочке не снится, она самая настоящая и острая, как скальпель. В прошлом году Саша получила серьезную травму позвоночника, но правильный диагноз – посттравматический сколиоз 4-й степени – врачи поставили ей только через год. Все это время девочка страдала от мучительной боли в спине. Снять боль и выпрямить Саше позвоночник может только сложная и дорогая операция с установкой металлоконструкции.

Из письма Оксаны Дашко, мамы Саши:

"Год назад у нас случилась беда: на перемене в школе Саша спускалась с лестницы, и ее сшиб старшеклассник, который несся мимо. Дочка очень сильно ушиблась о чугунные перила, а к ночи у нее на спине появился черный синяк. Я срочно отвезла Сашу в травмпункт. Врач сказал, что это просто ушиб, надо мазать обезболивающим гелем – и все пройдет. Но боль не проходила, а со временем у Саши заметно искривилась спина, левое плечо стало выше правого, сильно выпирала лопатка, а в месте ушиба образовалось уплотнение. Дочку осмотрел хирург, потом ортопед, провели МРТ и рентген позвоночника и в результате обнаружили перелом позвонка и сколиоз 4-й, самой тяжелой степени. Деформация быстро прогрессирует, это ведет к нарушению работы внутренних органов и опасным осложнениям. Саше необходима срочная операция на позвоночнике с установкой металлоконструкции. А очередь на госквоты – два года. Операция очень дорогая, нам с мужем такую сумму не собрать. Пожалуйста, помогите спасти дочку".

Для спасения Саши Дашко не хватает 1 019 403 руб.

Заведующий отделением патологии позвоночника Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Сергей Колесов (Москва): "У девочки деформация позвоночника на фоне посттравматических изменений. Искривление прогрессирует, усиливается болевой синдром, нарушается работа сердца и легких. Учитывая характер заболевания, Саше требуется комплексное хирургическое лечение – коррекция деформации и фиксация грудопоясничного отдела позвоночника металлоконструкцией. Эта операция позволит избежать тяжелых осложнений, поможет избавить девочку от боли и устранить внешние дефекты. После периода адаптации Саша сможет жить полной жизнью".

Внимание! Цена операции 1 179 768 руб.

Читатели Вестей.Ru (на 17:00 8.02.2018) собрали 9960 руб.

80 995 руб. собрали слушатели радио "Говорит Москва".

69 410 руб. собрали читатели rusfond.ru.

Не хватает 1 019 403 руб.

ПОМОЧЬ САШЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 174 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 11,073 млрд руб. В 2018 году (на 1 февраля) собрано 138 909 058 руб., помощь получили 180 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг, получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность и президентский грант на развитие Национального регистра доноров костного мозга.

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