Контракт на первые Су-57 для ВКС подпишут уже в этом году

Воздушно-космические силы России подпишут контракт на партию истребителей пятого поколения Су-57 уже в этом году. Она будет состоять из 12 машин, причем первые два самолета должны отправиться в войска в 2019 году, рассказал агентству ТАСС заместитель министра обороны Юрий Борисов во время поездки на дальневосточный завод КнААЗ. Военачальник уточнил, что истребители будут проходить опытно-боевую эксплуатацию.

Также замминистра озвучил планы поставки новых боевых самолетов на 2018 год. Авиационный завод КнААЗ, что в Комсомольске-на-Амуре, передаст военным 10 новых многоцелевых истребителей Су-35, отремонтирует и улучшит до версии СМ3 6 истребителей Су-27.

Борисов высоко оценил качество работы дальневосточного предприятия и поблагодарил сотрудников КнААЗ за помощь в Сирии. Бригада специалистов постоянно дежурила на авиабазе Хмеймим, где вместе с армейскими техниками обслуживала Су-35. Что в итоге положительно сказалось на техническом сосотоянии самолетов: более 80% боевых машин были всегда готовы к бою.

Уже на Иркутском авиационном заводе Юрий Борисов сообщил, что в 2018 году ВКС получат 14 многоцелевых истребителей Су-30СМ и 10 учебно-боевых Як-130. Последних, кстати, в вооруженных силах уже 92 единицы, но министерство обороны и дальше планирует покупать эти "летающий парты".

В свою очередь Су-30СМ ждет очередная модернизация. Причем уже в этом году. Основной упор будет сделан на замену импортных комплектующих на отечественные, а также на расширение списка оружия, которое может применять этот истребитель.