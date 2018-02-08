Шесть российских спортсменов не попадут в Пхенчхан по решению CAS

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Олимпиада-2018 12 минут назад
Шесть российских спортсменов не попадут в Пхенчхан по решению CASЧитайте нас в Telegram
Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение не рассматривать апелляции шести российских спортсменов, среди которых упоминаются конькобежцы Павел Кулижников, Денис Юсков, шорт-трекистка Татьяна Бородулина, биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых, а также Дмитрия Васильева из прыжков с трамплинов.
Апелляции подавались на решение Международного олимпийского комитета (МОК), который отказал в приглашении указанным атлетам. МОК мотивировал свое решение тем, что все названные спортсмены ранее имели допинговую историю, но каждый из них уже отбыл свое наказание.
Более того, как сообщает ТАСС, помимо спортсменов CAS отказал в рассмотрении апелляций еще семи российских тренеров, которые теперь также не приедут на Олимпиаду. Речь идет об Анатолии Челышеве и Евгении Зыкове (старшие тренеры сборной России по скелетону), Константине Полтавце (главный тренер сборной России по конькобежному спорту), Викторе Сивкове с Павлом Абраткевичем (тренеры российских конькобежцев), а также о Данииле Чабане (главный тренер сборной России по бобслею) и враче российской сборной по бобслею Анне Вычик.
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