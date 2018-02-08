Поединок тигровой акулы и черепахи сняли на видео

Фотограф Дэниэл Томас Браун стал свидетелем поединка черепахи с группой тигровых акул у побережья Австралии. Финал схватки, которую представитель находящегося на грани вымирания вида все же проиграл, мужчина снял на видео.

Эти кадры были сделаны днем 5 февраля недалеко от города Корал-Бэй. Несколько крупных акул атаковали плававшую у поверхности черепаху, но та дала достойный отпор.

Публикация от DanielThomasImages (@danielthomasbrowne) Янв 31, 2018 в 11:56 PST

"Это было лучшее из того, что я когда-либо видел в дикой природе. Черепаха приняла бой и кусала наседавших акул. Ее панцирь напоминал несокрушимую броню", — отметил фотограф.

Хищники и не думали отступать — схватка продолжалась несколько часов. Браун взялся за видеокамеру в тот момент, когда черепаха, которую он отнес к виду карета, уже обессилела и почти не оказывала сопротивления. Очевидцу удалось снять момент последней атаки крупной акулы, в ходе которой ей удалось схватить черепаху, при этом хищник едва не повредила камеру.

Публикация от DanielThomasImages (@danielthomasbrowne) Фев 5, 2018 в 10:34 PST

Многие пользователи попеняли автору на то, что вместо спасения черепахи он занимался съемкой. "Извините, но мать-природа сурова", — был его ответ.