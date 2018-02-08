Справороссы хотят ввести прогрессивную шкалу налогов

"Справедливая Россия" предлагает ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Соответствующий документ справороссы внесли в Госдуму РФ.

Как сообщает "Интерфакс", в пояснительной записке приводятся примеры других стран. Так, во Франции доходы, превышающие 1 миллион евро в год, облагаются налогом в 75%, а в Германии доходы свыше 250 тысяч евро в год – 45-процентным налогом. Поэтому депутаты предлагают для граждан, у которых доходы ниже 24 миллионов рублей в год, оставить ставку в 13%, а тем, у кого больше 24 миллионов, — установить ставку в размере 18%.

Под действие 18-процентной ставки попадет небольшая группа налогоплательщиков (чуть более 20 тысяч человек). По мнению авторов законопроекта, благодаря введению повышенной ставки налоговые поступления увеличатся на 200 миллиардов рублей в год.

Между тем осенью 2017 года Госдума уже отклоняла законопроекты трех фракций о введении прогрессивной шкалы НДФЛ. А глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов недавно заявил, что министерство не рассматривает повышение ставки налога на доходы физических лиц.