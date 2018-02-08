Альтернативные игры для не допущенных до Олимпиады спортсменов состоятся в марте

Вице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко сообщил о сроках и месте проведения альтернативных игр, в которых примут участие спортсмены, не попавшие на Олимпийские игры-2018. По словам Мутко, соревнования пройдут в марте сразу в нескольких городах России.

"Я думаю, что эти игры состоятся уже после Олимпиады. Министерство спорта подработает график и после этого сделает объявление совместно с федерациями, — заявил вице-премьер, слова которого приводит РИА Новости. – Альтернативные игры пройдут в нескольких городах, потому что мы делаем их открытыми".

"Соревнования будут представлены такими видами спорта, как конькобежный спорт, биатлон, бобслей и лыжные гонки, то есть те, в которых мы оказались ущемленными. У нас есть возможность провести здесь открытые соревнования и предоставить возможность ребятам посоревноваться".

Под конец он отметил, что предстоящие альтернативные игры будут иметь призовой фонд.