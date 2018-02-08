Путин пообещал финансирование нового центра синхротронного излучения в Новосибирске

Визит президента начался с посещения Института ядерной физики. Здесь уже состоялась встреча с сибирскими учеными, которые выступили с целым рядом инициатив. Общая цель – дать новый импульс развитию сибирской науки. Председатель СО РАН Валентин Пармон предложил разработать комплексный проект развития Новосибирского научного центра и сделать его координатором полпреда.

Прозвучали и конкретные пожелания. В частности, продолжить строительство второй и третьей очереди нового главного корпуса Новосибирского госуниверситета, учесть особый подход к образованию в НГУ: костяк преподавательского состава здесь всегда составляли сами ученые, при этом работа со студентами для них – что-то вроде общественной нагрузки. Председатель СО РАН признался – как заведующий кафедрой в НГУ он получает около полутора тысяч рублей в месяц. Дольше всего в ходе встречи обсуждали инициативу создания в Новосибирске центра синхротронного излучения – он способен дать толчок к развитию исследований в самых разных направлениях.

Сегодня сибирским ученым приходится записываться в очередь на работу в центрах синхротронного излучения в европейских странах. Из десяти заявок удовлетворяют только одну, при этом гостям из России приходится делиться с зарубежными коллегами своими секретами, с какой целью они проводят исследования. Глава РАН поддержал сибирских коллег – по его мнению, в России нужно создать три центра синхротронного излучения, но начать лучше именно с Новосибирска. В этом случае в Сибирь для проведения исследований будут приезжать ученые из азиатских стран. По предварительным оценкам, создание самого центра будет стоить около 20 миллиардов рублей, еще столько же – создание станций, которые будут обеспечивать его работу. Построить центр можно за четыре года. Владимир Путин попросил ученых как можно скорее оформить свою инициативу, чтобы можно было приступить к ее реализации.