Путин встретится с президентом ФИФА Инфантино

Президент Российской Федерации Владимир Путин накануне предстоящего чемпионата мира собирается провести встречу с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"По-моему, в феврале Инфантино планирует дважды приехать в Россию, — сказал Мутко, которого цитирует РИА Новости. – Все ближе к чемпионату мира будут интенсивные и встречи, и приезды. Одна из встреч состоится 12 февраля".

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Саранске, Самаре, Екатеринбурге, Сочи, Волгограде, Калининграде, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.