Сбежавшую из плена британскую модель поймали на лжи

В деле о похищении 20-летней британской модели Хлои Айлин, которая оказалась в плену преступников в Милане в августе 2017 года, всплывают новые подробности. Следствие нашло еще одно подтверждение тому, что девушка, скорее всего, врет. Полиция подозревает, что модель и похитители были в сговоре, сообщает Express.

Стражи порядка опубликовали скриншоты видео, на котором Айлин и ее предполагаемый похититель, 30-летний Лукаш Эрба, гуляют и держатся за руки. Ролик был снят за сутки до того, как Хлою Айлин отпустили. Херба лично отвез ее в британское посольство в Италии.

Вскоре мужчину арестовали. На допросе тот заявил, что похищение модели было сфабриковано ради пиара, однако сама девушка это отрицает.

Хлою Айлин похитили в Милане в августе 2017 года, когда девушка прилетела в Италию для съемок. Ее накачали наркотиками и выставили на интернет-аукционе за 300 тысяч долларов. Впрочем, через несколько дней похититель, узнав, что у модели есть дети, отпустил ее.

Модель рассказала, что с ней обращались крайне бережно, хотя и угрожали убить, если она сбежит. Похитители ни разу не пытались изнасиловать Айлин и даже делали ей подарки.

Полиция выяснила, что Эрба возил жертву в обувной магазин, где купил ей туфли. В ответ на вопрос полицейских о том, как такое могло произойти, Айлин разрыдалась, заявив, что не может дать "логичного объяснения" действиям Эрбы.

Британку подозревают во лжи. Суд по этому делу продолжается.